Firenze, con lo scooter contro un cantiere: Gabriele muore a 28 anni nel giorno della sua laurea



Incidente mortale a Firenze in lungarno Soderini: un ragazzo di 28 anni, Gabriele Masi, è morto la scorsa notte dopo aver perso il controllo del suo scooter, per cause in via di accertamento, ed essere finito contro un cantiere edile. Gabriele aveva discusso ore prima la sua tesi di laurea: “Una fatale tragedia che colpisce un giovane che, come tanti suoi coetanei, aveva molti sogni”.

