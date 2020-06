I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Firenze: la fabbrica del turismo è in ginocchio



Firenze, la “fabbrica del turismo”, è in ginocchio. Con la fuga dei turisti dalle 10mila case su Airbnb le casse comunali languono. Sulla ricetta da seguire, sono tutti d’accordo: ripopolare il centro e un nuovo patto sociale, ma sul come è ancora tutto da vedere.. Il sindaco ammette la fragilità del turismo come volano di crescita e punta su start-up e digitale, mentre i sindacati degli inquilini affrontano la crisi abitativa.

