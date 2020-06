Focolai di contagio in Italia, nuovi cluster da nord a sud: la situazione



Sono diversi i focolai di contagio individuati su tutto il territorio nazionale dalla fine del lockdown. Fortunatamente fino a questo momento sono pochi i focolai che hanno superato la decina di unità. In molti casi si è rivelato fondamentale l’istituzione di mini zone rosse come a Mondragone e Palmi. Quello più grande, collegato alla Bartolini a Bologna, non ha portato invece ad alcun blocco del lavoro.

Continua a leggere



Sono diversi i focolai di contagio individuati su tutto il territorio nazionale dalla fine del lockdown. Fortunatamente fino a questo momento sono pochi i focolai che hanno superato la decina di unità. In molti casi si è rivelato fondamentale l’istituzione di mini zone rosse come a Mondragone e Palmi. Quello più grande, collegato alla Bartolini a Bologna, non ha portato invece ad alcun blocco del lavoro.

Continua a leggere

Continua a leggere