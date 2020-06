Focolaio Bartolini Bologna, oltre 60 casi. Ausl: “In magazzino uso saltuario delle mascherine”



Almeno 64 le persone positive al nuovo Coronavirus in correlazione al focolaio registrato nell’azienda logistica Bartolini di Bologna. Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl del capoluogo emiliano: “Le regole, in magazzino, non venivano rispettate in modo sistematico”.

