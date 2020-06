Focolaio Bartolini, i lavoratori: “Azienda non ha mai chiuso, siamo fuggiti per paura di ammalarci”



Dopo lo scoppio del focolaio Covid nel magazzino di Bartolini, ora Brt, di Roveri (Bologna), dove sono stati registrati 64 casi positivi tra facchini e dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Rashid, ha raccontato a Fanpage.it: “Ieri hanno fatto tamponi anche agli autisti, ma dovremo aspettare due giorni per le comunicazioni ufficiali. Siamo scappati per la paura di ammalarci, ma l’azienda non ha mai chiuso. Anche l’Usl ha le sue responsabilità”.

