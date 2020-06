Focolaio Coronavirus a Bologna: “Dopo Bartolini casi anche in Tnt e Dhl, ma nessuno chiude”



Sono saliti a 54, ma il numero potrebbe aumentare ancora, i casi positivi alla Bartolini di Bologna, ora Brt, in zona Roveri. Simone Carpeggiani, coordinatore provinciale di SiCobas, a Fanpage.it: “Sei nuovi infetti accertati anche in altri magazzini, cioè 2 in Pelletways a Calderara di Reno, 2 in Dhl e 2 in Tnt. E’ una cosa grossa: parliamo di più di mille lavoratori. Molti stanno sottovalutando il problema”.

