Focolaio logistica, i casi positivi in Bartolini sono 113: “Contagi anche in Sda: 40 in quarantena”



Aumenta il numero dei casi positivi tra i lavoratori di Bartolini, ex Brt, in zona Roveri a Bologna: ne sono al momento 113, di cui 87 asintomatici. A ciò si aggiungano 2 contagi nella ditta di consegne Sda, con una quarantina di lavoratori in quarantena, come ha confermato a Fanpage.it Simone Carpeggiani, coordinatore provinciale di SiCobas: “Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo e per questo siamo molto preoccupati”.

