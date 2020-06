Francesco Armiento vittima di lupara bianca, la madre: “Nessuno lo cerca più, siamo soli”



Francesco Armiento è stato visto in vita per l’ultima il 27 giugno 2016 dalla casa dove abitava con la mamma e la sorella a Mattinata, in provincia di Foggia. Per lui, che 9 anni prima era stato testimone di un omicidio, il destino sembra scritto: lupara bianca. Ne è convinta la madre, Luisa Lapomarda, che però non accetta di non sapere la verità, di non poterlo piangere su una tomba.

