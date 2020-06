I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Francesco Pannofino è stato il primo testimone del sequestro Aldo Moro



Francesco Pannofino è conosciuto per la sua indubbia fama d’attore e doppiatore, ma non molti sanno che quando era ragazzo ha assistito ad uno dei momenti più tragici della storia recente italiana: il sequestro di Aldo Moro. Il noto volto dello spettacolo, infatti, quella mattina del 16 marzo 1978 si trovava proprio nell’incrocio tra via Fani e via Stresa, a Roma, dove avvenne l’agguato delle Brigrate Rosse che uccisero i due agenti della scorta dell’ex Presidente del Consiglio, caricato brutalmente in una macchina e portato via. L’attore è stato poi chiamato a testimoniare nel 2015 davanti alla commissione parlamentare per svelare i dettagli di quei terribili attimi.

