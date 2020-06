I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Furto a casa di Diletta Leotta: rubati Rolex, altri preziosi e contanti per 160mila euro



Ladri in azione nella abitazione della conduttrice in corso Como, a Milano. È stata asportata una cassaforte che conteneva 8 orologi, tra cui Rolex, diversi preziosi e contanti per un valore complessivo di circa 160mila euro. Diletta Leotta aveva ripreso nella giornata di ieri i lavori per Dazn in vista della ripresa della Serie A.

