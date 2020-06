George Clooney e Amal Alamuddin non si stanno separando, cosa c’è dietro i rumors sul divorzio



George Clooney e Amal Alamuddin stanno per divorziare? Lo sostiene la stampa americana secondo cui una lettera anonima indicherebbe il divo come il padre segreto della figlia di Stacy Keibler, citando uno “scoop” del National Enquirer di un anno fa. La coppia, più recentemente e secondo la stessa fonte, avrebbe deciso di coinvolgere altre coppie nel loro menage, tentando poi fantasiosamente di mascherare la ricerca. “Una storia divertente ma che non ha alcun senso” rivelano fonti vicine alla coppia.

Continua a leggere



George Clooney e Amal Alamuddin stanno per divorziare? Lo sostiene la stampa americana secondo cui una lettera anonima indicherebbe il divo come il padre segreto della figlia di Stacy Keibler, citando uno “scoop” del National Enquirer di un anno fa. La coppia, più recentemente e secondo la stessa fonte, avrebbe deciso di coinvolgere altre coppie nel loro menage, tentando poi fantasiosamente di mascherare la ricerca. “Una storia divertente ma che non ha alcun senso” rivelano fonti vicine alla coppia.

Continua a leggere

Continua a leggere