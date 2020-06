Georgette Polizzi: “Mia madre mi ha picchiata fin da piccola, a 15 anni sono finita in ospedale”



Georgette Polizzi racconta l’inferno subito quando era solo una bambina, vittima di una madre che l’ha maltrattata fino a quando, finita in ospedale per le percosse subite, è stata allontanata. “ Mi ha picchiata fin da piccolissima. Adesso ho capito che era malata, ma quando sei bambina non lo capisci, pensi che quella rabbia sia la normalità”, racconta la stilista che dalla vita è stata messa a durissima prova. Da anni lotta contro la sclerosi multipla.

