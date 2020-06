I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giallo a Piacenza, 38enne trovato morto in strada con ferite da coltello sulla pancia



Giallo a Castel San Giovanni, in località Colombarone, nel Piacentino, dove un 38enne di origine indiana è stato trovato agonizzante in una pozza di sangue sul ciglio della strada con tre coltellate all’altezza del ventre ed è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Non si esclude come movente una lite familiare finita male.

