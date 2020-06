I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gianmarco Onestini: “Gennaro Lillio ha una rabbia verso di me che supera ogni limite”



Lo scontro tra Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio sembra essersi archiviato, anche se tra i due non sembra ci sia stato un chiarimento. In un’intervista, infatti, il giovane Onestini ha dichiarato che lui ha cercato di avvicinarsi al modello napoletano per rappacificarsi dopo il feroce scontro a Live-Non è la D’Urso, ma da parte dell’ex gieffino non c’è stata la volontà di recuperare. Il motivo, secondo l’ex tentatore di Temptation Island, risiederebbe nell’invidia per il suo successo nei programmi spagnoli.

