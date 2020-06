Gianni Sperti riabbraccia il padre dopo il lockdown, non lo vedeva da sette mesi: “Finalmente”



È commosso e per questo coinvolgente l’abbraccio che Gianni Sperti e l’anziano padre si scambiano rivedendosi dopo sette mesi. L’opinionista di Uomini e Donne, che per esigenze di lavoro è rimasto a Roma, ha preferito evitare ogni contatto con il genitore per proteggerlo da eventuali contagi. E adesso che lo ha finalmente rivisto, non è riuscito a trattenere la commozione.

