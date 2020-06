I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gita in moto si trasforma in tragedia, Filippo muore nello schianto con la figlioletta di 11 anni



La gita in moto in un attimo si è trasformata in tragedia per Filippo Bonin, 47enne vicentino, e la figlioletta di 11 anni, Gloria. Sono loro le vittime del tragico incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio sulla provinciale 148 che porta a Cima Grappa, nel territorio del comune di Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza.

Continua a leggere



La gita in moto in un attimo si è trasformata in tragedia per Filippo Bonin, 47enne vicentino, e la figlioletta di 11 anni, Gloria. Sono loro le vittime del tragico incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio sulla provinciale 148 che porta a Cima Grappa, nel territorio del comune di Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza.

Continua a leggere

Continua a leggere