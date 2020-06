I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giuseppina uccisa a colpi di pistola dall’uomo che la ospitava: “Mi ha rubato 50 euro”



“L’avevo accolta a casa e lei mi ha derubato, avevo in casa una banconota da 50 euro che non sono più riuscito a trovare. È stata lei, ne sono certo”. Con queste parole Antonino Zocco, 82 anni, ha giustificato quanto accaduto in casa sua in via Sicilia a Lentini, dove ieri i carabinieri sono intervenuti trovando una giovane donna senza vita in una pozza di sangue. Zocco ha fatto fuoco contro la vittima con una calibro 6,35 posseduta legalmente.

