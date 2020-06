Grenfell Tower, il papà di Marco Gottardi: “Mio figlio fimenticato dallo Stato italiano”



“Se c’è una cosa che ancora mi stupisce in negativo è il silenzio delle autorità. Nessun esponente del governo si ricorda di citare questa tragedia: due ragazzi italiani persero la vita con altre 70 persone. Non c’ è stato un minimo segnale: le autorità, semplicemente, non ne hanno più parlato. Loro forse hanno dimenticato, per noi è impossibile farlo” ha dichiarato Giannino Gottardi che per ricordare Marco e Gloria, insieme alla moglie, ha dato vita a una fondazione benefica.

