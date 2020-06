Grosseto, trovati in casa un uomo morto e una donna ferita: ipotesi omicidio-suicidio



Un uomo è stato trovato morto questa mattina in una casa alla periferia di Grosseto, dove stanno intervenendo i carabinieri. In casa c’era anche una donna che è stata trasferita con l’elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Siena. Al momento l’ipotesi al vaglio è di un omicidio-suicidio.

