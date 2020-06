I chiarimenti dell’Inail: “Infezione Covid è infortunio sul lavoro anche con assicurazione privata”



L’Inail fornisce alcuni chiarimenti riguardanti le infezioni da Covid-19 come infortuni sul lavoro: i casi di contagio vengono considerati infortuni sia per l’Inail che per le polizze assicurative private. Il dibattito sul rischio che questo non avvenga nasce da un concetto “ormai del tutto superato”.

