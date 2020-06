I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I genitori di Martina Rossi: “Lei uccisa e i suoi aguzzini assolti, un carro armato ci travolge”



Bruno Rossi e Franca Murialdo sono stravolti: i due giovani che erano con la figlia Martina la notte della sua morte, condannati in primo grado per aver provato a violentare la ventenne che nel tentativo di fuga era precipitata dal sesto piano, sono stati assolti in appello. Il dolore del papà: “Lo Stato non ha saputo trovare il responsabile per la morte di mia figlia, e ha pure gettato fango su di lei”.

Continua a leggere



Bruno Rossi e Franca Murialdo sono stravolti: i due giovani che erano con la figlia Martina la notte della sua morte, condannati in primo grado per aver provato a violentare la ventenne che nel tentativo di fuga era precipitata dal sesto piano, sono stati assolti in appello. Il dolore del papà: “Lo Stato non ha saputo trovare il responsabile per la morte di mia figlia, e ha pure gettato fango su di lei”.

Continua a leggere

Continua a leggere