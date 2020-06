I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I nuovi contagiati dal Coronavirus: più giovani e meno gravi



Anche se per molti esperti il virus è clinicamente quasi scomparso, questo non significa che il nuovo coronavirus non continui a circolare e a contagiare altre persone, ma chi sono queste nuove persone? Dagli ultimi dati è emerso un abbassamento dell’età media ma questo è dovuto anche all’aumentata capacità di diagnosi.

