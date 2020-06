I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I nuovi poveri italiani: “Senza lavoro per colpa del virus: siamo senza soldi anche per la spesa”



Antonella ha tre figli, di 2, 6 e 17 anni. Francesca ha 37 anni, 1 bimbo di 4, Ramon ha fatto un lungo percorso prima di trovare un lavoro in fabbrica. Antonella, Francesca, Ramon. Li ho conosciuti proprio grazie al Market Sociale Terza Settimana, che aiuta chi non ce la fa a fare la spesa.Sono soltanto 3, ma sono un esempio degli italiani impoveriti dal Coronavirus, che faticano ad arrivare alla alla fine del mese, che hanno bisogno di aiuto, immediato, per risollevarsi. Sono soltanto 3, ma ne rappresentano centinaia di migliaia. Antonella non riceve la cassa integrazione e non prende soldi da febbraio, a Ramon e a Francesca non è stato rinnovato il contratto.

