I sindacati dei docenti confermano sciopero dell’8 giugno: salta l’ultimo giorno di scuola online



Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno confermato lo sciopero della scuola per il prossimo 8 giugno, dove in molte regioni era in programma l’ultimo giorno dell’anno scolastico (seppur online). Intanto, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha fatto sapere che è convocato per giovedì 4 giugno un tavolo di confronto con il premier Giuseppe Conte: “La nostra priorità è tornare fra i banchi di scuola a settembre, in sicurezza”.

