Il Codacons denuncia Wanda Nara: “Usa le figlie per promuovere cosmetici”



Wanda Nara è nel mirino del Codacons, l’associazione a tutela dei consumatori. La showgirl è stata accusata di aver “diffuso video e foto di bambini utilizzati per pubblicizzare un brand” che comporterebbe un pericolo per i minori, non tutelati nella loro privacy. I video vedono le piccole Francesca e Isabella truccarsi usando i cosmetici della madre, per questo motivo il profilo dell’argentina è stato segnalato al Garante della Privacy e dell’Infanzia, oltre che ai social network in cui compaiono questi video.

Continua a leggere



Wanda Nara è nel mirino del Codacons, l’associazione a tutela dei consumatori. La showgirl è stata accusata di aver “diffuso video e foto di bambini utilizzati per pubblicizzare un brand” che comporterebbe un pericolo per i minori, non tutelati nella loro privacy. I video vedono le piccole Francesca e Isabella truccarsi usando i cosmetici della madre, per questo motivo il profilo dell’argentina è stato segnalato al Garante della Privacy e dell’Infanzia, oltre che ai social network in cui compaiono questi video.

Continua a leggere

Continua a leggere