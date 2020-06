I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Il Principe Filippo morto?” la foto per i suoi 99 anni sembra ritoccata e riemergono i sospetti



La voce secondo cui il principe Filippo non godrebbe di ottima salute è stata messa in giro già diverso tempo fa, ma ultimamente i sospetti sono riemersi. Proprio nel giorno del suo 99esimo compleanno sul profilo ufficiale della Royal Family è comparsa una foto che non ha convinto il popolo dei social network: si è ipotizzato, infatti, che fosse stata ritoccata alimentando le voci su una sua presunta dipartita. Intanto, proprio nella giornata di oggi, 10 giugno, in una gallery compare un altro scatto accanto alla regina che metterebbe a tacere ogni dubbio.

