Il reddito d’emergenza può arrivare fino a 840 euro al mese



L’importo del reddito di emergenza, misura prevista dal decreto Rilancio, potrà arrivare fino a 840 euro al mese, per due mesi, nel caso in cui il nucleo sia composto da due adulti, due minorenni e un componente sia in una situazione di disabilità. Si può fare domanda all’Inps entro il 30 giugno 2020.

