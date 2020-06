Il silenzio di Giulia e Silvia Provvedi dopo l’arresto di Malefix, disattivati i commenti Instagram



Silvia Provvedi disattiva la possibilità di commentare alcune sue foto pubblicate su Instagram dopo la notizia dell’arresto di Giorgio De Stefano, suo compagno e padre di sua figlia arrestato per ‘ndrangheta. Quello di Silvia, già ex compagna di Fabrizio Corona, è stato uno tra i nomi più cliccati della giornata, tanto da restare per ore in cima ai trend topic proposti da Twitter. Un’attenzione che la cantante del duo Le Donatella potrebbe non avere gradito, tanto da avere deciso di limitare i commenti sui suoi canali social.

