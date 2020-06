Il virologo Crisanti: “Il virus si spegnendo? Solo chiacchiere, fare attenzione agli asintomatici”



Per Andrea Crisanti, virologo e professore di microbiologia all’Università di Padova, il Coronavirus non si sta spegnendo, definendo le osservazioni degli ultimi giorni come delle “chiacchiere da bar”. Sugli asintomatici: “In moltissime malattie sono molto più infettivi dei sintomatici, come nel caso di morbillo e varicella. A Vo’ il virus ha circolato tra di loro”.

Continua a leggere



Per Andrea Crisanti, virologo e professore di microbiologia all’Università di Padova, il Coronavirus non si sta spegnendo, definendo le osservazioni degli ultimi giorni come delle “chiacchiere da bar”. Sugli asintomatici: “In moltissime malattie sono molto più infettivi dei sintomatici, come nel caso di morbillo e varicella. A Vo’ il virus ha circolato tra di loro”.

Continua a leggere

Continua a leggere