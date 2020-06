Ilaria Capua: “Impreparati al Coronavirus, non ci aspettavamo fosse così contagioso”



L’intervento della virologa italiana Ilaria Capua nel corso della trasmissione di La7 “L’Aria che tira Speciale” con Myrta Merlino: “Notizie in arrivo da Pechino sono certamente preoccupanti, ma temo anche ciò che sta succedendo negli Stati Uniti, con le proteste in corso”. L’esperta ha parlato di un “sistema perfetto per amplificare l’infezione”.

