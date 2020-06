Imprevisto in strada per Ilary Blasi, le si rompe una scarpa e prosegue a camminare a piede nudo



Imprevisto per Ilary Blasi in strada a Montecarlo. La conduttrice, moglie di Francesco Totti, stava passeggiando quando una delle scarpe che indossava si è rotta. Ma Ilary non si è scomposta e, nonostante il piede nudo, ha continuato a camminare tenendo l’infradito rotta nella mano, per poi pubblicare il video dell’incidente.

