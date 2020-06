In Calabria zona rossa in tre quartieri di Palmi dopo lo scoppio di nuovo focolaio di Coronavirus



La Regione Calabria ha istituito una mini zona rossa nei quartieri Pietrenere-Tonnara-Scinà di Palmi, in provincia di Reggio, dopo lo scoppio di un focolaio di casi derivato da due soggetti positivi, rientrati da altre Regioni. Il provvedimento, come previsto dall’ordinanza firmata dalla governatrice Jole Santelli, resta in vigore fino al 26 giugno: divieto di allontanamento, di accesso e chiusura delle attività commerciali e produttive non essenziali.

