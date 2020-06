In comunità a causa del Coronavirus, dopo 4 mesi la bimba ha potuto riabbracciare la mamma



La vicenda è resa nota dal Comitato dei cittadini per i diritti umani. Ma non mancano le polemiche: “Sono felice che ho potuto vedere mia figlia ma dopo quattro mesi non mi hanno permesso di mangiare nemmeno un panino con lei, e nemmeno di abbracciarla” ha detto la donna.

