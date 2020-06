In due sul motorino contro un lampione: Vittoria muore a 14 anni. Gravissimo l’amico 16enne



Il dramma nella serata di sabato, poco dopo le 22.45 a Farra di Soligo, in via Rialto. La giovane, Vittoria De Paoli, di Maser, è morta poco dopo il ricovero in ospedale a Conegliano. Grave un 16enne di Valdobbiadene che guidava il mezzo, una Vespa 125.

Continua a leggere



Il dramma nella serata di sabato, poco dopo le 22.45 a Farra di Soligo, in via Rialto. La giovane, Vittoria De Paoli, di Maser, è morta poco dopo il ricovero in ospedale a Conegliano. Grave un 16enne di Valdobbiadene che guidava il mezzo, una Vespa 125.

Continua a leggere

Continua a leggere