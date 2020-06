In Italia ci sono 10 nuovi focolai di Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Intervenire subito”



In Italia al momento ci sono 10 focolai di Coronavirus che preoccupano gli esperti: da Mondragone a Bologna, da Palmi ad Alessandria passando per Roma e Porto Empedocle, ecco la mappa con i numeri dei casi di contagio da tenere sotto controllo. Il virologo Pregliasco: “Se facciamo fronte a queste situazioni in modo tempestivo, sono ottimista: eviteremo una seconda ondata in autunno”.

Continua a leggere



In Italia al momento ci sono 10 focolai di Coronavirus che preoccupano gli esperti: da Mondragone a Bologna, da Palmi ad Alessandria passando per Roma e Porto Empedocle, ecco la mappa con i numeri dei casi di contagio da tenere sotto controllo. Il virologo Pregliasco: “Se facciamo fronte a queste situazioni in modo tempestivo, sono ottimista: eviteremo una seconda ondata in autunno”.

Continua a leggere

Continua a leggere