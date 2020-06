I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incendio di Bacu Abbis, chiesta l’archiviazione per Valentina Pitzalis: ‘Non fu omicidio’



È stata chiesta l’archiviazione delle indagini a carico di Valentina Pitzalis, la giovane donna rimasta gravemente ferita nell’incendio in cui, nel 2011, ha perso la vita l’ex marito Manuel Piredda. La donna era indagata per omicidio con l’accusa di aver appiccato le fiamme nell’appartamento dell’ex a Bacu Abbis, in Sardegna.

