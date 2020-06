Incendio in casa a Palermo, muore una donna, ustionata la figlia: “Colpa di una sigaretta”



Dramma all’alba di oggi a Palermo, dove un incendio è divampato in un appartamento al nono piano di via Pacinotti 19, in zona Notarbartolo. Una donna, Francesca Maria Acanfora, 79 anni, è morta mentre la figlia che viveva con lei è rimasta gravemente ustionata. Ignote le cause: tra le ipotesi, il corto circuito dell’impianto elettrico ma anche una sigaretta che potrebbe essere stata dimenticata accesa.

Continua a leggere



Dramma all’alba di oggi a Palermo, dove un incendio è divampato in un appartamento al nono piano di via Pacinotti 19, in zona Notarbartolo. Una donna, Francesca Maria Acanfora, 79 anni, è morta mentre la figlia che viveva con lei è rimasta gravemente ustionata. Ignote le cause: tra le ipotesi, il corto circuito dell’impianto elettrico ma anche una sigaretta che potrebbe essere stata dimenticata accesa.

Continua a leggere

Continua a leggere