Incidente a Pachino, scooter contro furgoncino: Natale muore a 20 anni, indossava il casco



Incidente mortale oggi a Pachino, in provincia di Siracusa. Un ragazzo di 20 anni, Natale Passarello, è deceduto in seguito allo scontro tra lo scooter, da lui guidato, e un furgoncino. Ha fatto un volo di 20 metri ed è stato allertato anche l’elisoccorso ma per lui non c’era già più nulla da fare. Ancora in via di accertamento le cause di quanto successo.

