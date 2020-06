Incidente Carbonera, rubano uno scooter ma finiscono fuori strada: morti due ragazzi di 22 anni



Incidente a Carbonera, in provincia di Treviso, in via Brigata Marche: due ragazzi sono morti dopo aver rubato uno scooter ed essere finiti col mezzo fuori strada per cause in via di accertamento. Una delle vittime è stata identificata: si tratta di un 22enne di origine marocchina, mentre l’altro passeggero era sprovvisto di documenti e manca ancora la conferma della sua identità.

