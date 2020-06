Incidente in braceria: mano inghiottita da tritacarne, macellaia in ospedale con tutta la macchina



A Sammichele di Bari, in Puglia, la titolare di una macelleria e braceria è rimasta vittima di un incidente che le è costato una mano: l’arto le era infatti rimasto incastrato in un tritacarne fino all’avambraccio e i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno deciso di portarla al pronto soccorso insieme al macchinario per non compromettere ulteriormente le ferite.

