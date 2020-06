Incidente in montagna, precipita durante escursione con la famiglia: mamma Elisa muore a 40 anni



Una donna di 40 anni, Elisa Montanucci, è morta dopo essere precipitata per svariati metri mentre stava facendo un’escursione in Valle Aurina insieme alla famiglia. Ad un certo punto il marito ha deciso di fermarsi perché i figli, di 8 e 10 anni, erano stanchi, ma lei ha voluto proseguire in solitaria. Quando nel tardo pomeriggio non ha fatto rientro è scattato l’allarme.

Continua a leggere



Una donna di 40 anni, Elisa Montanucci, è morta dopo essere precipitata per svariati metri mentre stava facendo un’escursione in Valle Aurina insieme alla famiglia. Ad un certo punto il marito ha deciso di fermarsi perché i figli, di 8 e 10 anni, erano stanchi, ma lei ha voluto proseguire in solitaria. Quando nel tardo pomeriggio non ha fatto rientro è scattato l’allarme.

Continua a leggere

Continua a leggere