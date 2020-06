I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente in moto per Daniele Dal Moro che pubblica il video dei momenti seguiti all’impatto



Paura per l’ex tronista Daniele Dal Moro, coinvolto in un incidente stradale. L’ex tronista ha pubblicato su Instagram il video dei momenti seguiti all’impatto, girato mentre è ancora steso sull’asfalto in attesa di essere soccorso. Poco dopo ha aggiornato i fan preoccupati, pubblicando da casa una foto della gamba infortunata.

