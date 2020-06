Incidente per Ashley Graham, ha perso un dente a causa di un biscotto



shley Graham proprio non è riuscita a resistere alla tentazione di assaggiare un frollino d’avena conservato in freezer. Così, dopo averlo tolto dal congelatore lo ha assaggiato senza aspettare che si scongelasse. È bastato un morso per perdere l’incisivo destro ma non per questo, perdere il sorriso.

