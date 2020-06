Incidente per Stefano De Martino, Santiago gli fa un occhio nero: padre e figlio insieme a Milano



Vistoso livido sulla palpebra per Stefano De Martino che mostra in un video pubblicato su Instagram il risultato di uno scherzetto involontario del piccolo Santiago. “Ha la testa particolarmente dura”, scherza il ballerino e conduttore di Made in sud, tornato a Milano per rivedere il figlio avuto da Belén Rodriguez.

Continua a leggere



Vistoso livido sulla palpebra per Stefano De Martino che mostra in un video pubblicato su Instagram il risultato di uno scherzetto involontario del piccolo Santiago. “Ha la testa particolarmente dura”, scherza il ballerino e conduttore di Made in sud, tornato a Milano per rivedere il figlio avuto da Belén Rodriguez.

Continua a leggere

Continua a leggere