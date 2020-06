Incidente Piazza Armerina, morta medico di 44 anni: Laura La Malfa travolta mentre è in bici



Drammatico incidente stradale nella serata di martedì a Piazza Armerina, in Sicilia. Una dottoressa del posto, Laura La Malfa, è stata travolta da un’auto mentre era in bicicletta. Inutili i soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza e i medici hanno tentato di rianimarla, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo in ospedale.

Continua a leggere



Drammatico incidente stradale nella serata di martedì a Piazza Armerina, in Sicilia. Una dottoressa del posto, Laura La Malfa, è stata travolta da un’auto mentre era in bicicletta. Inutili i soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza e i medici hanno tentato di rianimarla, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere