Incidente sulla Corato-Ruvo, perde il controllo dell’auto e si schianta contro ulivi: morta 24enne



Incidente mortale lungo la provinciale per Corato, quasi alle porte di Ruvo di Puglia. A perdere la vita una giovane di 24 anni, che era sola in auto alla guida di una Ford Fiesta. Per cause da chiarire, l’automobilista ha perso il controllo della vettura finendo contro alcuni ulivi ai margini della carreggiata.

