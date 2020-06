Ivrea, rimprovera ragazzi sul bus senza mascherina: autista picchiato insieme a un passante



I carabinieri di Ivrea sono al lavoro per identificare il gruppo di ragazzi che nel tardo pomeriggio di mercoledì ha malmenato un autista Gtt, l’azienda del trasporto pubblico locale, e poi anche un passante intervenuto per aiutare il conducente del bus. A quanto emerso, l’autista aveva rimproverato i giovani perché non indossavano la mascherina.

