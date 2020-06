James Van Der Beek: “Mia moglie Kimberly Brook ha abortito di nuovo”, è la quinta volta che accade



Lo scorso novembre, James Van Der Beek aveva annunciato l’aborto di sua moglie Kimberly Brook. Per la coppia fu il quarto aborto spontaneo e il sesto figlio non vide mai la luce. Oggi, a distanza di pochi mesi, la star di Dawson’s Creek confessa che Kimberly era rimasta nuovamente incinta e che lo scorso fine settimana ha abortito per la quinta volta. Il messaggio su Instagram è intriso di una profonda rassegnazione.

