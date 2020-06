Jessica Mulroney, amica di Meghan Markle, licenziata dopo una lite con un’influencer afroamericana



La migliore amica di Meghan Markle, la conduttrice tv canadese Jessica Mulroney è stata licenziata dal network CTV per il quale lavora, in seguito ad un’accesa lite con l’influencer afroamericana Sasha Exeter. Quest’ultima avrebbe chiesto l’aiuto del noto volto tv nel sensibilizzare il pubblico al movimento Black Lives Matter, da qui sarebbe nata una discussione sfociata in minacce rivolte dalla presentatrice alla Exeter. Questo comportamento, nonostante le scuse avvenute pubblicamente, si è rivelato essere la causa dell’immediato licenziamento.

