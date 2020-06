Justin Timberlake scrive al figlio Silas per la Festa del Papà americana: “Quando sarai padre…”



Il messaggio di Justin Timberlake dedicato a suo figlio, Silas Randall Timberlake è diventato una sorta di seminario sulla genitorialità proprio nel giorno in cui l’America ha celebrato la Festa del papà: “Io ti insegno valori come l’uguaglianza e l’anti-razzismo. Così tu, in futuro, li tramanderai ai tuoi bambini”.

Continua a leggere



Il messaggio di Justin Timberlake dedicato a suo figlio, Silas Randall Timberlake è diventato una sorta di seminario sulla genitorialità proprio nel giorno in cui l’America ha celebrato la Festa del papà: “Io ti insegno valori come l’uguaglianza e l’anti-razzismo. Così tu, in futuro, li tramanderai ai tuoi bambini”.

Continua a leggere

Continua a leggere